PF faz operação contra caça ilegal de animais silvestres em Canindé, no Ceará

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (14) em Canindé, no interior do Ceará, tem como objetivo investigar a prática de caça ilegal de animais silvestres.

Um homem suspeito do crime foi alvo de mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, visando a apreensão de documentos e equipamentos de interesse para a operação.

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Denúncia do Ibama

A investigação teve início após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) denunciar o caso, informando que o investigado foi apontado como um dos principais responsáveis pela atividade ilícita na região.

Segundo a PF, a suspeita é que a atuação dele lidere uma cadeia criminosa voltada à captura e à comercialização ilegal de fauna silvestre.

A ação ainda busca identificar outros envolvidos no esquema criminoso, incluindo caçadores, intermediários e comerciantes de animais silvestres.