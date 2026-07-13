Operação prende 203 pessoas e apreende 28 armas de fogo no Ceará

Ações da Operação Integração Saturação Total foram realizadas na Capital, na RMF e em municípios do interior do Estado.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 21:03
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Legenda: A operação começou na última sexta-feira (10) e seguiu até às 8h desta segunda-feira (13).
Foto: Divulgação/SSPDS.

Uma operação integrada das Forças de Segurança Pública do Ceará resultou na prisão de 203 pessoas e na apreensão de 28 armas de fogo.

A ação teve início às 17h da última sexta-feira (10) e encerrou às 8h desta segunda-feira (13), atuando na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e em municípior do interior do Ceará. 

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a Operação Integração Saturação Total resultou na: 

  • Apreensão de 12,9 kg de entorpecentes; 
  • Apreensão de 28 armas de fogo; 
  • Prisão em flagrante de 168 pessoas. 

As outras 35 capturas ocorreram decorrentes de cumprimento de mandados de prisão por diversos crimes.

A lista inclui roubo, tráfico ilícito de entorpecentes, estupro de vulnerável, organização criminosa, homicídio doloso, violação de domicílio, prisão civil, adulteração de sinais identificadores de veículos, estelionato, furto, crime contra a ordem tributária e porte ilegal de arma de fogo.

Durante o período da operação, não foram registradas mortes violentas em Fortaleza, segundo a SSPDS. 

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Diligências realizadas em Fortaleza e outros municípios

Além dessa operação, os agentes empreenderam 964 diligências relacionadas ao Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri), realizadas em municípios como: 

  • Fortaleza;
  • Caucaia;
  • Maracanaú;
  • Baturité;
  • Maranguape;
  • Tauá;
  • Horizonte.

Ao todo, 12 suspeitos foram presos a partir de mandados do Procumpri.

Eles "são somados a outros 23 mandados de prisão cumpridos durante o final de semana, o que totalizou em 35 ordens de prisão cumpridas no Ceará", detalhou a SSPDS. 

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