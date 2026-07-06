Ex-prefeito de Cariré, Aderbal Portela de Aguiar morre aos 108 anos

Aderbal Portela de Aguiar, ex-prefeito de Cariré, morreu na madrugada desta segunda-feira (6), aos 108 anos. A informação foi compartilhada pelo neto Roberto Didier via redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“Perdi meu avô-pai. Minha base. Meu exemplo de vida. Quantos conselhos… Quantas conversas… Quanto amor recebi desse homem extraordinário. Ele construiu uma história linda: deixou um legado de trabalho, honestidade, fé e amor à família. Foram 20 filhos, mais de 40 netos e bisnetos, além de incontáveis amigos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, disse Roberto na publicação.

Os filhos e netos de Aderbal foram frutos do relacionamento com Raimunda Odilia Aguiar, que durou 65 anos, até o falecimento da então esposa. No ano de 2007, já aos 90 anos de idade, ele se casou pela segunda vez com Maria Ximenes Aguiar.

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Quanto à vida pública, Aderbal ingressou na política em 1963 como vereador. Em 1967, chegou ao Poder Executivo como vice-prefeito de Cariré. Somente em 1971 se tornou prefeito da cidade, cargo ao qual foi reeleito em 1977.

A Prefeitura de Cariré divulgou uma nota de pesar, manifestando condolências aos familiares e amigos do ex-gestor. “Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda o descanso eterno ao Sr. Aderbal Portela de Aguiar”, disse o texto.