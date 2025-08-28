Academia Enem tem inscrições prorrogadas até esta sexta-feira (29); veja como fazer
Projeto retorna neste sábado (30) e domingo (31), com aulão no Ginásio Paulo Sarasate
O projeto Academia Enem 2025 teve as inscrições prorrogadas pela Prefeitura de Fortaleza até esta sexta-feira (29). Os interessados devem se cadastrar pelo Portal da Juventude.
Iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), o programa gratuito oferece aulas gratuitas presenciais e on-line para preparar estudantes que desejam ingressar no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares.
Estão aptos a participar estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio, com prioridade para os da rede pública de ensino.
Programação
O projeto retorna neste sábado (30) e domingo (31), com um grande aulão no Ginásio Paulo Sarasate, ocasião em que será entregue o material didático completo.
A partir daí, segundo a Prefeitura, as aulas passam a ocorrer no Ginásio da Parangaba, com encontros semanais até o dia 15 de novembro.