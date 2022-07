Série de empates é festival de ilusões

Eu sempre fiz restrições ao resultado empate. Pior ainda quando o placar é 0 x 0. Não digo que todo jogo empatado é ruim. Já vi empates históricos, com os dois times sendo aplaudidos no final. Lembro de um Clássico-Rei disputado no PV numa manhã de domingo. Terminou sob o Sol a pino. Foi um empate cheio de emoções e viradas monumentais no placar: 3 x 3. Mas isso é exceção. Os empates, geralmente, têm um pacto com a monotonia, com as coisas sem graça, sem sabor. O empate é o resultado mais enganador do futebol. Quem aceita o empate anima-se porque faturou um ponto. Na verdade, desperdiçou dois. Quem vence fatura três pontos em 90 minutos e acréscimos. Quem apenas empata precisa de 270 minutos e acréscimos para faturar os mesmos três pontos. A Ilusão com o empate é perigosa porque pode levar a graves erros de avaliação. Risco maior quando o time alcança elevado número de jogos sem perder. Aí dão destaque à invencibilidade e isso gera a ilusão de que as coisas vão bem. De repente, a distância para a zona de rebaixamento começa a ficar bem reduzida. Os times que vencem vão chegando. E vão passando. Cuidado, Ceará! É preciso encontrar o caminho da vitória no Castelão.