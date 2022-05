Os efeitos dos desgastes do Fortaleza e do Ceará

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro ganhou contornos muito especiais para os representantes cearenses. Hoje, às 19 horas, o Ceará enfrenta o São Paulo no Morumbi. E, às 20:30, no Castelão, o Fortaleza recebe o Juventude. Alvinegros e tricolores festejam o êxito internacional, mas agora terão de concentrar toda atenção na Série A nacional. O desafio do Ceará é mais complicado: o São Paulo no Morumbi. O desafio do Fortaleza, teoricamente, é menos problemático: o Juventude no Castelão.

Os nossos representantes tiveram um desgaste muito grande na quarta-feira, dia 25 de maio. Jogo decisivo de vaga exige mais. E foi assim que aconteceu tanto no Estádio Monumental de Santiago, quanto no Estádio Avellaneda em Buenos Aires. O esforço tricolor foi total. O esforço alvinegro, idem. Além disso, há o desgaste natural das viagens longas. O Ceará está fora de casa há mais tempo. Empatou com o Santos (0 x 0) em Barueri-SP. E de lá mesmo se mandou para Buenos Aires. Depois, voltou para São Paulo. Isso pesa. O Fortaleza teve desgaste menor, pois fez apenas a viagem a Santiago. De qualquer maneira, também pesa. Não sei até que ponto as consequências desses desgastes influenciarão nos jogos de hoje.