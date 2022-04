Jogadores de futebol explorados como escravos

Estão sendo disputadas, de forma paralela, várias competições. Isso confunde até mesmo o cronista mais atento. Às vezes, ele não sabe, de imediato, por qual competição é um determinado jogo. O Ceará está competindo na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro Série A e na Copa do Brasil. É um puxa-encolhe que complica. O próprio torcedor, em certas ocasiões, fica atordoado. Vamos lá: domingo, dia 17 de abril, o Vozão recebe o Botafogo (Série A). Três dias depois (20 de abril), vai enfrentar o Tombense em Minas Gerais. No dia 26 de abril, estará no Paraguai para enfrentar o General Caballero. O Fortaleza também está em três competições paralelas. No dia 17 de abril, enfrentará o Internacional em Porto Alegre. No dia 22, primeiro jogo decisivo com o Caucaia pelo Campeonato Cearense. No dia 24, jogo final com o Caucaia, definição do título estadual. Dia 27 de abril, recebe o Alianza de Lima no Castelão pela Libertadores. Já imaginaram o desgaste físico dos jogadores. Eu imaginei que a exploração do trabalhador já havia sido extinta no mundo. Pelo visto, no futebol, ainda não. Um verdadeiro massacre. Além dos jogos, as viagens, os treinos, as pressões, as cobranças.