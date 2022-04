O Fortaleza começou a Copa do Nordeste como favorito. E, como campeão, concluiu com êxito a tarefa que lhe foi dada. Ontem, no Castelão, houve apenas o coroamento de um planejamento perfeito. Uma espécie de reconhecimento público. Quando, de pênalti, Yago Pikachu estabeleceu Fortaleza 1 a 0, deixou claro que a tarefa do Sport, apesar de possível, seria extremamente difícil. O Sport, desde o jogo em Pernambuco, demonstrara limitações. Como se diz na linguagem esportiva, o visitante trabalhava por uma bola. Já o Fortaleza quis mais. Buscou o resultado. Foi senhor da iniciativa. Não obstante o placar mínimo e um susto sofrido, a rigor em momento algum o Sport se mostrou capaz de promover uma virada. O tricolor foi líder do Grupo A da fase classificatória (16 pontos). Nas quartas de final, com uma goleada (5 x 1) despachou o Atlético de Alagoinhas. Na fase semifinal, eliminou o Náutico (2 x 0). Na fase final, soube superar o Sport no Castelão, após o empate em Pernambuco. O bicampeonato invicto traduziu a superioridade de um time que não teve ao longo da jornada nenhum outro adversário capaz de suplantá-lo. Ganhou o melhor. O Nordeste agradece. Estreia

Avaliação

Opiniões divididas sobre se é bom ou não o Vozão pegar logo de cara na estreia o Independiente. Na minha avaliação, é bom começar assim. Toma conhecimento da força opositora e pode realizar as necessárias correções de rumo. Se tivesse de enfrentar o time mais fraco, correria o risco de imaginar que estaria tudo bem, máxime em caso de vitória.

Experiência

O Independiente não passa por bom momento no Campeonato Argentino. Não conta mais com Silvio Romero, que veio para o Fortaleza. Tem campanha nada convincente, estando em décimo lugar. Mas o Independiente tem a seu favor uma maior experiência em competições internacionais. Isso tem que ser levado em consideração.

Equivalência