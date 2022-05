A incompetência nas conclusões compromete o trabalho de Vojvoda

Não posso conter meu saudosismo, vendo o Fortaleza desperdiçar uma carrada de gols a cada jogo. Foi assim diante do Corinthians no Itaquerão. Foi assim diante do Internacional no Beira-Rio. E foi assim novamente no Castelão diante do River Plate. Para não me estender muito, focalizo apenas o empate com o River. No primeiro tempo, o Leão teve tudo para abrir distância. Não abriu. Incontáveis as oportunidades mandadas para fora. Aí, mais uma vez, a minha memória se juntou aos ídolos que entraram para a história do futebol cearense porque sabiam, como poucos, os segredos da finalização. Meu saudosismo trouxe de volta Mozart Gomes, o Mozartzinho, genial atacante do Fortaleza na década de 1950. Meu saudosismo trouxe de volta Croinha, notável camisa nove tricolor na década de 1960. Aliás, não é preciso voltar ao passado tão distante. O passado mais recente tem também o gênio de um Baixinho Bom de Bola, chamado Clodoaldo. Como ter de volta aos gramados toda essa gente? Estou cansado dos gols perdidos pelo Fortaleza. Os seguidos erros de finalização ampliam o medo de novos resultados desfavoráveis. A incompetência nas conclusões ainda pode estragar muita coisa no Pici.

Alerta

O Athletico-PR, adversário do Ceará logo mais na Arena da Baixada, está em crise. Na Série A, perdeu três jogos. Tomou uma goleada do São Paulo (4 x 0) no Morumbi, perdeu para o Atlético-MG (0 x 1) na Baixada e perdeu (0 x 1) para o América de Minas no Independência. Mas fez uma proeza na Baixada: ganhou do poderoso Flamengo. Isso serve de alerta ao Ceará.

Crise

A situação do Athletico degringolou de vez quando foi goleado pelo The Strongest, em La Paz (5 x 0), pela Libertadores. Nessa competição o Athletico é lanterna de seu grupo. Com a goleada que sofreu do São Paulo (4 x 0), não havia como segurar a comissão técnica. Aí chamaram o Felipão para salvar a lavoura. Se vai conseguir, é outra história.

Cuidado

Quando frisei que o Athletico perdeu três partidas pela Série A, mas ganhou do Flamengo, quis apenas chamar a atenção do Ceará. O adversário está em crise, lanterna de seu grupo na Libertadores, coisa assim. Mas ganhou do poderoso Flamengo. Então, cuidado. Nada de pensar que o Athletico em crise será fácil.

Preocupação