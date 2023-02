A Copa do Nordeste em tempo de folia

Amanhã, haverá uma enxurrada de jogos pela Copa do Nordeste. É para animar a galera antes do Carnaval. Então, a rodada quer aproveitar o maior número de torcedores ainda na cidade. Às 19:30, no “Rei Pelé”, em Maceió, CSA x Ferroviário. Às 21:30, na “Fonte Nova”, em Salvador, Bahia x Fortaleza. Também às 21:30, no PV, Ceará x Sport-PE. As situações de cada um nos respectivos grupos são bem distintas. No Grupo A, o Sport é líder com seis pontos em dois jogos. O Fortaleza, é vice-líder, também com seis pontos, mas em três jogos. O Ferroviário é o terceiro colocado com quatro pontos em dois jogos. No Grupo B, o CSA lidera com quatro pontos. O Ceará é o quinto colocado, com três pontos, mas fora do G-4 porque perde no saldo de gols para o ABC. Três dias depois, na sexta-feira, mais uma enxurrada de jogos. Aí com menor participação do público, pois na quinta-feira muita gente já se mandará para as praias e fazendas. Os jogos, na sexta-feira, serão: às 19:00, CRB x Ceará no “Rei Pelé” em Maceió e, às 21:00, Fortaleza x CSA no PV na Gentilândia. Em pleno sábado gordo, às 15:30, no PV, Ferroviário x CRB. A Copa do Nordeste apertou em pleno tempo de folia.