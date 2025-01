Sede do Tribunal de Justiça do Ceará será reinaugurada em solenidade na segunda (27)

A sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no Centro Administrativo no bairro Cambeba, será oficialmente reinaugurada na próxima segunda-feira, 27 de janeiro, em uma solenidade conduzida pelo presidente do órgão, desembargador Abelardo Benevides Moraes. A cerimônia marcará a conclusão de um processo de reconstrução que começou após o incêndio que devastou parte do prédio em setembro de 2021.

O evento contará com a presença de autoridades como o ministro da Educação, Camilo Santana; o governador do Estado, Elmano de Freitas; o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; e a ex-governadora Izolda Cela.

O Incêndio e a Reconstrução

O incêndio que atingiu o TJCE em 2021 destruiu completamente áreas importantes, incluindo o setor da Presidência. Apesar do impacto visual e estrutural, os processos judiciais não foram comprometidos, preservando a integridade do acervo jurídico do tribunal. Após o incidente, o prédio foi interditado pela Defesa Civil, que constatou riscos estruturais.

O processo de recuperação, feito pela Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP) e iniciado em 2022, incluiu a modernização e ampliação do espaço, com um investimento de cerca de R$ 50 milhões. Durante esse período, as atividades do tribunal foram transferidas provisoriamente para o Fórum Clóvis Beviláqua.

Retorno gradual às atividades no Cambeba