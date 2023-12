Presidente da Câmara defende PDT com foco na gestão e alfineta adversários: 'não têm projeto'

Pré-candidato à reeleição, o prefeito de Fortaleza vem evitando comentar o movimento dos adversários. Além do pedetista, o grupo governista, liderado por Camilo e Elmano, vai lançar um candidato na Capital e o nome do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, ganha força. Além dele, há nomes como Luizianne Lins, Capitão Wagner e André Fernandes como possíveis candidatos no ano que vem.

Gardel Rolim argumenta que o grupo pedetista da Capital deve seguir fazendo a defesa do projeto em andamento. “No momento certo, a população vai comparar. Recentemente, um outro partido que governou Fortaleza foi o PT (gestão da ex-prefeita Luizianne Lins). Pegue as realizações dos governos do PDT e compare com o anterior”, desafia o parlamentar.