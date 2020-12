Pastas estratégicas da gestão Sarto serão comandadas por mulheres

O prefeito eleito, Sarto Nogueira (PDT), fará uma ‘live’ nas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira (30) para anunciar os nomes dos secretários que começam a gestão com ele em 1º de janeiro. Serão divulgados os cargos do primeiro escalão, mas ainda sem os comandantes das 12 regionais, o que ocorrerá após formalização de decreto do atual prefeito Roberto Cláudio. Alguns nomes que compõem o staff de Sarto na Assembleia Legislativa vão acompanhá-lo na Prefeitura e também membros do primeiro escalão da administração atual vão integrar o novo time, alguns fazendo parte de um rodízio.

A equipe que será anunciada na quarta, entretanto, terá uma outra peculiaridade por decisão do novo prefeito: pastas estratégicas como a Secretaria de Finanças (Sefin), a Saúde e a Educação serão comandadas por três mulheres. Os nomes ainda não foram divulgados, mas há mais mulheres no primeiro escalão da nova gestão.

Foco na pandemia

O núcleo de Finanças, Saúde e Educação terá, na concepção da nova administração, um peso especial na condução das políticas públicas em um ano que precisará ser de superação da pandemia. Os desafios estão postos: um plano de retomada da economia – a titular da Sefin ficará com a chave do cofre municipal –, as decisões sobre o retorno das aulas presenciais da rede municipal de educação e as políticas de saúde, fortemente as definições de vacinação contra a Covid-19.

Continuidade

A ideia é que nestas áreas não haja riscos em relação às políticas públicas que estão em andamento.

Por isso, as três secretárias também fazem parte da atual gestão, não necessariamente no comando das pastas. É certo, por exemplo, que na Saúde e nas Finanças haverá mudança de nomes no comando. Mas profissionais que já estão na Prefeitura serão promovidos.

Já citados

No mais, o secretariado terá nomes já citados nesta coluna como Renato Lima, Elpídio Moreira, Samuel Dias, João Pupo, o vereador Elpídio Nogueira (irmão de Sarto), Ésio Feitosa (atual líder do prefeito na Câmara que fica sem mandato a partir de primeiro de janeiro) devem ser confirmados no anúncio de hoje.

Reforma

Após anúncio de ontem, como a possível criação de uma Secretaria da Primeira Infância, não é confirmado, mas deverá ocorrer uma reforma administrativa no início da gestão Sarto. Mudanças que darão mais a cara da nova gestão que terá nomes já da atual administração municipal.