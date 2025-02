Os recados de Elmano na autocrítica sobre a política de segurança pública do Estado

Ao admitir, publicamente, que está "muito insatisfeito" com os resultados da segurança pública no Ceará, o governador Elmano de Freitas dá sinais claros para diferentes públicos. A declaração, feita nesta segunda-feira (3), tenta não apenas regular o problema, mas também revela uma estratégia política para enfrentar um dos principais desafios da sua gestão.

Alinhamento ao sentimento da população

Ao verbalizar a crítica, ele tenta também demonstrar comprometimento com a busca por soluções e sinalizar que está "agarrado com o problema". A mudança no comando da Polícia Militar, poucas horas depois da fala, reforça esse movimento e mostra que a cobrança não ficou apenas no discurso.