O que Evandro Leitão dirá aos vereadores na primeira sessão ordinária do ano

No discurso, ele fará um balanço dos primeiros 30 dias de gestão e sinalizará as prioridades para os próximos anos. A expectativa é de que o prefeito reforce compromissos assumidos na campanha, inclusive a derrubada da taxa do lixo.

Nova integração no Legislativo

A presença de Evandro no Legislativo simboliza o início oficial do diálogo com os vereadores. Em suas aparições, o prefeito tem buscado engajar os parlamentares da base aliada, em uma sinalização que dará mais importância ao Legislativo do que o antecessor.