Estado e UFC assinam protocolo de intenções para tentar dar nova finalidade ao Acquario

Na próxima sexta-feira (29), às 10h, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, assinarão um protocolo de intenções. Este acordo marcará o início dos estudos para atribuir uma nova finalidade às instalações do Acquario Ceará, cujas obras foram interrompidas em 2015.

A proposta inicial é transformar o espaço em uma nova sede para o Instituto de Ciências do Mar da UFC, conhecido como Labomar. Custódio Almeida explica que a assinatura do protocolo representa apenas o primeiro passo para desenvolver essa ideia, cujos custos ainda não foram estimados.

"Já existe um projeto para construir uma nova sede para o Labomar no Campus do Pici, iniciando a obra do zero. Essa proposta é anterior à ideia de aproveitar a estrutura do Acquario. Após a assinatura do protocolo, precisaremos adaptar o projeto para essa nova finalidade", detalha o reitor.

Estima-se que, se tudo ocorrer conforme planejado, a nova sede do Labomar possa iniciar suas atividades em 2026. Custodio destaca que o projeto integra a concepção de um novo campus, o Campus Iracema, localizado na orla da capital, que incluirá outras instalações além do Acquario.

Segundo o reitor, a expansão da UFC faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, com investimentos previstos para os próximos anos. No entanto, ainda não há valores, dado o tempo necessário para os estudos.

'O certo é que o atual prédio do Labomar (localizado na Av. Abolição), já não suporta mais os cursos. Independentemente do novo projeto, seria necessária a realocação. A readequação do projeto para a estrutura do Acquario pode, inclusive, reduzir custos, uma vez que a construção original seria feita do zero', acrescenta.

Desafios de custeio

Nesta semana, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) divulgou um comunicado, assinado também pela UFC, ressaltando a insuficiência dos recursos destinados às universidades federais no orçamento federal de 2024.

Sobre isso, Custódio Almeida esclarece que esses recursos são destinados ao custeio da universidade. O projeto para a nova sede do Labomar, por outro lado, envolve investimentos, portanto, não está incluído nesta categoria de financiamento.