Cenário nacional incerto faz parlamentares anteciparem articulações para 2026

O calendário eleitoral ainda marca uma distância confortável até outubro de 2026, mas, nos bastidores, deputados estaduais já vivem a tensão da reeleição. O desafio é matemático: quantos votos serão necessários para garantir uma vaga na próxima legislatura? E mais: quanto isso vai custar. As projeções variam conforme o partido, o bloco político e, claro, o cenário nacional, que promete ter peso na disputa estadual.

Para os aliados do governo, a aposta está na entrega de políticas públicas em áreas sensíveis, como saúde e segurança, temas que estão na pauta do dia. A expectativa é que os investimentos em andamento, reforçados por Elmano na leitura da Mensagem Governamental, surtam efeito e ampliem o capital político da base governista.

Mas há um fator imprevisível no jogo: o impacto da administração federal na disputa local. O governo Lula enfrenta turbulências, e o desempenho econômico e social do país pode influenciar diretamente o humor do eleitorado.