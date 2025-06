A pedido de deputado do CE, Justiça quer explicação do governo Lula sobre show em jantar na França

O juiz Gabriel Zago C. Vianna de Paiva, da 16ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, deu prazo de 10 dias para que o Governo Federal apresente manifestação em uma Ação Popular que questiona gastos de R$ 168 mil da União com uma apresentação artística da cantora brasileira Roberta Sá em um jantar entre Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris.

O processo foi movido pelo deputado federal cearense André Fernandes (PL) e questiona possíveis “danos ao erário”. O parlamentar apresentou, por meio do seu advogado Pedro Teixeira Cavalcante Neto, um pedido de liminar para suspender o contrato e cancelar o pagamento da apresentação com recursos públicos.

O jantar de Estado ocorreu no dia 5 de junho de 2025, e foi oferecido pelo Presidente Emmanuel Macron em homenagem ao Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Este evento integrava a "Temporada Cultural Brasil-França 2025", uma ação oficial do Governo Federal para celebrar os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Apesar do pedido de liminar, o juiz do caso pediu manifestação do Poder Executivo antes de tomar qualquer decisão no Caso. O magistrado reconheceu a relevância do caso, mas indicou a necessidade de um melhor esclarecimento dos fatos para a formação de seu convencimento.