A estratégia do Estado para tentar manter voos da Azul em Juazeiro do Norte

A decisão da Azul de suspender os voos entre Juazeiro do Norte e as capitais Fortaleza e Recife acendeu o alerta em lideranças e entidades do Cariri cearense pelos prejuízos que a medida traria à economia, ao turismo e à cultura da região. Nos bastidores, o Governo do Estado está em diálogo com a companhia. Entre as estratégias estão possibilidades de oferecer subsídios ou contrapartidas para evitar o impacto da medida.