Silhueta de mulher em frente a uma grade, dentro de casa. Ao fundo, há um muro azul e uma planta com flores vermelhas. O clima é de reclusão e sofrimento.

Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 30 de Outubro de 2025
uas crianças sentadas em cadeiras escolares azuis, de costas, com mochilas coloridas penduradas nas cadeiras. A luz natural entra por uma janela próxima, iluminando o ambiente.

Ceará

Adultização, falha no ensino e subnotificação favorecem crimes sexuais contra crianças e jovens

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
Uma área rural da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, aparece queimada, com troncos carbonizados e pequenas labaredas ainda acesas. Duas pessoas estão no centro da imagem, uma delas com chapéu de palha e enxada, aparentando trabalhar no terreno, enquanto a outra observa. O solo está coberto por cinzas e fumaça, indicando recente queimada.

Ceará

Incêndios deixam ‘cicatrizes’ gigantes no solo de cidades do CE; veja locais

Pesquisa inédita da Funceme revela marcas que equivalem ao tamanho de 6 municípios de Fortaleza.

Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra mais de 10 viaturas policiais estacionadas em frente a um terreno de escola estadual desocupado, cheio de árvores e com céu azul, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Na avenida em frente, há um fluxo intenso de veículos. A abordagem buscou desocupar uma invasão no local.

Ceará

Terreno de escola em reconstrução é invadido em Fortaleza

Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro Monte Castelo, para desmobilizar ocupação.

Nicolas Paulino 24 de Outubro de 2025
Criança em sala de Atendimento Educacional Especializado segura um brinquedo de encaixe com peças coloridas. Ao fundo, cartaz com o símbolo do infinito e a frase “Inclusão: o conhecimento em ação”, além de ilustrações de crianças e letras decorativas na parede.

Ceará

Famílias denunciam falhas na inclusão de crianças com deficiência em escolas públicas de Fortaleza

Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.

Clarice Nascimento, Theyse Viana e Nicolas Paulino 23 de Outubro de 2025
Em uma rua de terra alagada pela chuva forte em Iguatu, no interior do Ceará, três mulheres caminham com os pés na água barrenta; uma delas segura um guarda-chuva rosa. À direita, uma mulher observa da calçada enquanto a enxurrada desce pela via. Ao fundo, há fios de energia e algumas árvores.

Ceará

Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 43 cidades; veja onde

Precipitações podem ocorrer até a manhã da próxima quarta-feira (22).

Nicolas Paulino 21 de Outubro de 2025
Um homem segura o bico de uma bomba de combustível vermelha e abastece um carro branco em um posto de gasolina. Outro homem, de camiseta amarela e bermuda azul, aparece ao fundo.

Ceará

Dar 'prego por falta de gasolina' na rua gera multa; veja valor

Parada repentina do veículo pode surpreender outros condutores, aumentando risco de colisões.

Nicolas Paulino 21 de Outubro de 2025
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.

Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino 19 de Outubro de 2025
Vídeo Silvonei

Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino 18 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.

Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino 16 de Outubro de 2025
