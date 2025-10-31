Pesquisa inédita da Funceme revela marcas que equivalem ao tamanho de 6 municípios de Fortaleza.
Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro Monte Castelo, para desmobilizar ocupação.
Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.
Precipitações podem ocorrer até a manhã da próxima quarta-feira (22).
Parada repentina do veículo pode surpreender outros condutores, aumentando risco de colisões.
Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.
Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.
Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.