Obras do Agro Parque do Eusébio devem começar em 2027; valor é de R$ 150 milhões

As obras do Agro Parque, um equipamento multiuso que irá abrigar uma área de exposições, hotel e shopping, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, deverão começar a partir do ano que vem.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste nesta quinta-feira (25) por Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), durante solenidade de abertura da PEC Brasil 2026.

Segundo ele, a expectativa é de que o empreendimento comporte as futuras edições da PEC Brasil.

"Estou muito feliz, acho que a PEC vai surpreender. Já virou um evento realmente nacional e nossa expectativa é de 100 mil pessoas para os três dias, com 20 mil pessoas nas nossas palestras", afirmou.

Conforme Amílcar Silveira, a construção vai ser orçada em cerca de R$ 150 milhões e será custeada pelo Governo do Estado. O valor será retirado inteiramente da venda do Parque de Exposições César Cals, onde atualmente ocorre a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece)

A gerência do equipamento será de total responsabilidade da Faec. Mais detalhes como o tempo total das obras não foram informados e nem mesmo quantos empregos serão gerados. Essas especificações devem ser detalhadas no edital de licitação que ainda será publicado.

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Como está a situação do autódromo do Eusébio?

Desde 2018, o equipamento é gerido pela Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte). Porém, antes, quem administrava o local era a Federação Cearense de Automobilismo (FCA). A entidade chegou a fazer uma proposta para transformar o local em uma arena multiúso para usos esportivos.

No início do ano passado, o Governo do Ceará, por meio da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar), vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE), desistiu de leiloar o autódromo e buscava alternativas para o equipamento.

Inaugurado em 1969, o autódromo recebeu diversas provas nacionais, como a Fórmula Truck (de caminhões) e Fórmula 3 Sul-americana. Na época, essas eram as principais categorias que atuavam no Brasil e foi atraído um público de mais de 20 mil pessoas.

Legenda: Autódromo Internacional Virgílio Távora funciona há mais de 55 anos no Eusébio Foto: Thiago Gadelha

Para utilizar o espaço, é pago à Sesporte uma taxa de R$ 3 mil por dia utilizado. O valor, segundo a federação, é convertido em manutenção e bem feitorias no equipamento.

Conforme a Pasta, o espaço recebeu, em 2025, investimentos privados da federação e de parceiros da entidade. Entre as melhorias estão a pintura geral, reforma nos banheiros e climatização dos ambientes e tratamento de pequenos defeitos na pista.