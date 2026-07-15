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Nubank e Pix apresentam instabilidade nesta quarta-feira (15)

Mais de 2 mil usuários registraram problemas com a plataforma do Nubank.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 18:44 (Atualizado às 19:06)
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Legenda: As intercorrências foram registradas por usuários na plataforma Downdetector.
Foto: Downdetector.

O banco digital Nubank e o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro criado pelo Banco Central do Brasil (BCB), o Pix, apresentam instabilidade na noite desta quarta-feira (15).

As intercorrências foram registradas por usuários na plataforma Downdetector.

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Às 18h20 desta quarta, cerca de 2.139 usuários registraram problemas com a plataforma Nubank. As queixas estão relacionas ao Pix, transferências e login no aplicativo móvel.

Já o Pix registrou 457 reclamações registradas às 18h24.As queixas estão relacionadas a transferências, aplicativo e pagamentos.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Banco Central e o Nubank para saber quando a situação será normalizada e o número de pessoas impactadas. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada. 

 

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