Nubank e Pix apresentam instabilidade nesta quarta-feira (15)

O banco digital Nubank e o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro criado pelo Banco Central do Brasil (BCB), o Pix, apresentam instabilidade na noite desta quarta-feira (15).
As intercorrências foram registradas por usuários na plataforma Downdetector.
Às 18h20 desta quarta, cerca de 2.139 usuários registraram problemas com a plataforma Nubank. As queixas estão relacionas ao Pix, transferências e login no aplicativo móvel.
Já o Pix registrou 457 reclamações registradas às 18h24.As queixas estão relacionadas a transferências, aplicativo e pagamentos.
O Diário do Nordeste entrou em contato com o Banco Central e o Nubank para saber quando a situação será normalizada e o número de pessoas impactadas. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.