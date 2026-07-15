Receita libera pagamento de cashback do Imposto de Renda nesta quarta (15); veja se você tem direito

A Receita Federal libera, nesta quarta-feira (15), o pagamento do lote especial da restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), conhecida como "cashback".

No total, cerca de 3,5 milhões de contribuintes serão contemplados nesta etapa. Só no Ceará, 95.547 pessoas têm direito a receber o lote especial. (Veja abaixo detalhes dos critérios)

Serão liberados R$ 500 milhões a contribuintes que, embora não estivessem obrigados a apresentar a Declaração do IR em 2025, apuraram, ao longo do ano-calendário de 2024, valores que lhes garantiram o direito à restituição.

O pagamento dos valores será feito diretamente na conta da pessoa vinculada à chave Pix do tipo CPF. O valor máximo de pagamento por contribuinte é de R$ 1 mil.

A consulta ao lote especial foi liberada no último dia 8, no site da Receita. Para saber se você tem direito, é preciso informar dados como número do CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no aplicativo do órgão.

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Confira os critérios

O lote especial do cashback é destinado aos contribuintes que:

Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;

Não apresentaram declaração por iniciativa própria;

Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;

Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;

Estavam com CPF em situação regular e possuíam chave Pix vinculada ao CPF no final do mês de junho/2026.

Saiba como consultar

Para verificar se você foi contemplado com o cashback, basta acessar o site da Receita Federal na aba elaborada para esta ação, além do aplicativo da RF, disponível para iOs e Android.

Na página Meu Imposto de Renda, está disponível a declaração gerada automaticamente, que contará com as mesmas funções de uma declaração tradicional, permitindo a:

Conferência dos dados utilizados;

Inclusão de informações adicionais, se necessário;

Retificação ou ajuste antes da conclusão do processamento.

A Receita Federal orienta os contribuintes a realizarem consultas e acompanharem o processamento da restituição exclusivamente pelos canais oficiais do órgão. A medida busca garantir a segurança das informações e evitar o uso de intermediários.

Como funciona o cashback?

Esse cashback é processado com base nas informações já disponíveis nos sistemas da Receita Federal.

Com esses dados, o órgão gera automaticamente uma declaração no modelo simplificado, possibilitando a identificação de valores passíveis de restituição, sem que o contribuinte precise adotar qualquer procedimento prévio.