Lucro da Pague Menos salta 76% em um ano; grupo acelera abertura de lojas

A rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) divulgou que o lucro líquido ajustado chegou a R$ 129,2 milhões no primeiro semestre de 2026, 76% a mais do que nos seis primeiros meses do ano passado, quando o indicador alcançou R$ 73,3 milhões.

As informações foram divulgadas aos acionistas do grupo no início da noite desta segunda-feira (3) no balanço referente ao segundo trimestre de 2026.

Além da alta expressiva no lucro líquido, a empresa totalizou 1.695 lojas, com oito novas lojas e apenas um fechamento. Boa parte desse número corresponde ao processo de conversão de unidades da Extrafarma.

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A rede paraense, adquirida pelo grupo em 2022, tinha 346 lojas ativas quando foi comprada. Desse total, 210 já foram convertidas para a marca Pague Menos, conforme o balanço financeiro divulgado nesta segunda-feira.

"Ao longo dos últimos trimestres, aceleramos conversões de bandeiras nas praças de CE e MA, com 48 reformas", acrescenta o grupo.

Grupo se aproxima de 300 lojas no Ceará

Praticamente todos os indicadores financeiros da Pague Menos apresentaram crescimento na comparação entre os segundos trimestres de 2025 e 2026. O maior avanço foi justamente no lucro líquido, que subiu 22,2% e chegou a R$ 73,6 milhões.

Também há um crescimento significativo de lojas, com saldo positivo de 38 aberturas no comparativo entre os trimestres e um novo centro de distribuição em Conde, na Região Metropolitana de João Pessoa (PB).

"Projetamos gradual aceleração no ritmo de aberturas ao longo do ano, à medida que a progressiva desalavancagem financeira abre espaço para novos investimentos", explica a empresa.

No Ceará, a Pague Menos encerrou o trimestre com 291 lojas, incluindo cinco aberturas. O Estado, sede da empresa, é ainda o que concentra o maior número de unidades. Pernambuco (185) e Bahia (152) completam o top-3 de principais praças do grupo.