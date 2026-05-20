Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2926 – Sorteio de quarta-feira, 20/05; Prêmio de R$ 7,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2926 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
20 de Maio de 2026 - 18:30
capa da noticia
Legenda: Os sorteios da Lotomania acontecem às terças e às sexta-feiras
Foto: Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
Logo do Patrocinador

Hoje, 20/05, o sorteio da Lotomania 2926 está oferecendo um prêmio de R$ 7,0 milhões para o vencedor. Quer saber como participar? Fique atento aos detalhes abaixo!

Mas, antes, acompanhe o sorteio ao vivo, a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, redes sociais e também por aqui, no Diário do Nordeste.

Para garantir sua participação, é necessário que faça sua aposta até às 20h30 de hoje, quarta-feira, em qualquer casa lotérica ou através do site, ou aplicativo de Loterias da Caixa.

Os números sorteados serão divulgados aqui, nesta página, imediatamente após o sorteio.

Confira agora o resultado da Lotomania 2926

Veja ao vivo o sorteio da Lotomania 2926 e fique atento que os números sorteados serão atualizados aqui no site do Diário do Nordeste, a partir das 21h.

Como apostar na Lotomania 2926?

Para participar do concurso da Lotomania 2926, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até às 20h30, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Assuntos Relacionados
Economia/loterias Economia/resultado das loterias caixa

VC Repórter

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7030, desta quarta-feira (20/05); prêmio é de R$ 13,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7030, desta quarta-feira (20/05); prêmio é de R$ 13,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

Há 45 minutos

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2926 – Sorteio de quarta-feira, 20/05; Prêmio de R$ 7,0 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2926 – Sorteio de quarta-feira, 20/05; Prêmio de R$ 7,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2926 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

Há 46 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3690, desta quarta-feira (20/05); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3690, desta quarta-feira (20/05); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

Há 46 minutos

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 849 - Sorteio de quarta-feira, 20/05; Prêmio de R$ 550 mil
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 849 - Sorteio de quarta-feira, 20/05; Prêmio de R$ 550 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 849 em 20/05 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

Há 46 minutos

Imagem da notícia Resultado da +Milionária 356 de hoje 20/05; prêmio é de R$ 43,0 milhões
Loterias

Resultado da +Milionária 356 de hoje 20/05; prêmio é de R$ 43,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

Há 46 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2959 de hoje, quarta-feira, 20/05; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2959 de hoje, quarta-feira, 20/05; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2959 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim

Há 46 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6067, desta quarta-feira (20/05); prêmio é de R$ 500 mil
Loterias

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6067, desta quarta-feira (20/05); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim

Há 46 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7029, desta terça-feira (19/05); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7029, desta terça-feira (19/05); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

19 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3689, desta terça-feira (19/05); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3689, desta terça-feira (19/05); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

19 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2393 de hoje, 19/05; prêmio é de R$ 27,2 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2393 de hoje, 19/05; prêmio é de R$ 27,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim

19 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1215 de hoje, 19/05; prêmio é de R$ 1,4 milhão
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1215 de hoje, 19/05; prêmio é de R$ 1,4 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim

19 de Maio de 2026

Imagem da notícia Sorteio de 30 anos da Mega-Sena será realizado em horário diferente; saiba qual
Loterias

Sorteio de 30 anos da Mega-Sena será realizado em horário diferente; saiba qual

Celebração do aniversário da loteria está marcada para o dia 24 de maio.

Redação

19 de Maio de 2026

Imagem da notícia Por que não terá sorteio da Mega-Sena nesta terça-feira (19)? Entenda
Loterias

Por que não terá sorteio da Mega-Sena nesta terça-feira (19)? Entenda

Sorteios tradicionais só voltam a ocorrer na próxima semana.

Redação

19 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7028, desta segunda-feira (18/05); prêmio é de R$ 10,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7028, desta segunda-feira (18/05); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

18 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2925 – Sorteio de segunda-feira, 18/05; Prêmio de R$ 6,0 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2925 – Sorteio de segunda-feira, 18/05; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2925 nessa segunda-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

18 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3688, desta segunda-feira (18/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3688, desta segunda-feira (18/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

18 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 848 - Sorteio de segunda-feira, 18/05; Prêmio de R$ 500 mil
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 848 - Sorteio de segunda-feira, 18/05; Prêmio de R$ 500 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 848 em 18/05 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

18 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2958 de hoje, segunda-feira, 18/05; prêmio é de R$ 900 mil
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2958 de hoje, segunda-feira, 18/05; prêmio é de R$ 900 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2958 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

A. Seraphim

18 de Maio de 2026

Imagem da notícia Tele Sena: confira o resultado deste domingo (17/05)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (17/05)

O sorteio da edição número 104 tem transmissão ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação

17 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3687, deste sábado (16/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3687, deste sábado (16/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim

16 de Maio de 2026

1

2 3 4 5