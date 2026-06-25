Um mês após ganhar na Mega-Sena, dono de lotérica em Fortaleza leva prêmio de R$ 1,3 mi na Lotofácil

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Um bolão feito na Loteria Aldeota, em Fortaleza, acertou 15 dezenas do concurso 3719 da Lotofácil e levou o prêmio de R$ 1.300.038,48. O bolão foi organizado pelo empresário Alessandro Montenegro, conhecido como o "Rei do Bolão", que também venceu bolão da Mega-Sena Especial de 30 anos, em maio.

Nesse novo bilhete vencedor, o valor será dividido para 39 apostadores. Cada um deve receber cerca de R$ 33,3 mil.

O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira (25), após ser adiado devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026.

Além desse bilhete de Fortaleza, outras duas apostas também levaram o prêmio. Ambas foram apostas simples, sendo uma de Minas Gerais e outra da Bahia.

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Veja o resultado do Concurso 3719 da Lotofácil

22 - 19 - 04 - 15 - 10 - 02 - 08 - 11 - 18 - 25 - 21 - 12 - 23 - 03 - 14

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.