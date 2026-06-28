Que horas começa o sorteio da Quina de São João?

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O sorteio da Quina de São João acontece às 14h, deste domingo (28). O concurso especial nº 7.051 será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página oficial das Loterias Caixa no Facebook.

A aposta pode ser realizada em casas lotéricas de todo o País e também on-line, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas.

Até que horas pode apostar?

Quem desejar apostar na Quina de São João, que sorteará cerca de R$ 260 milhões, ainda pode tentar a sorte. Segundo a Caixa, bolões podem ser feitos até as 13h deste domingo (28).

O prazo para as apostas simples da edição especial foram encerradas às 22h deste sábado (27).

Maior valor da história

Esse é o maior valor da história da Quina de São João, que chegou a sua 16ª edição. As vendas para o novo concurso especial iniciaram dia 15 de junho.

O que acontece se ninguém acertar o resultado?

Por ser um concurso especial, a Quina de São João não irá acumular. Caso não haja acertadores de cinco dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem quatro números.

Segundo o g1, em 2025, 13 apostas levaram o prêmio principal e ganharam R$ 19,2 milhões cada.

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Quanto custa cada aposta?

Cada aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50.

Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de "Surpresinha".

Assim como os outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Ou seja, leva a bolada quem acertar a maior quantidade de números.

Caso não haja vencedores na quina, o prêmio será dividido entre os que acertaram a quadra, e assim por diante.

Quantos números pode apostar?

Os jogos têm volantes específicos da Quina de São João, e os apostadores podem marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Como funciona o bolão?

O bolão da Quina é direcionado para quem quer aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo. Nesse formato, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. As cotas podem ser pagas com Pix ou cartão de crédito.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.