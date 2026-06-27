Quina de São João terá prêmio de R$ 260 milhões; saiba como e até quando apostar

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Quem desejar apostar na Quina de São João, que sorteará cerca de R$ 260 milhões, ainda pode tentar a sorte. Segundo a Caixa, as apostas simples da edição especial podem ser registradas até as 22h deste sábado (27), e bolões podem ser feitos até as 13h deste domingo (28), data do sorteio.

A aposta pode ser realizada em casas lotéricas de todo o País e também on-line, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página oficial das Loterias Caixa no Facebook.

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Por ser um concurso especial, a Quina de São João não irá acumular. Caso não haja acertadores de cinco dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem quatro números.

Segundo o g1, em 2025, 13 apostas levaram o prêmio principal e ganharam R$ 19,2 milhões cada.

Quanto custa cada aposta?

Cada aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50.

Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de "Surpresinha".

Assim como os outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Ou seja, leva a bolada quem acertar a maior quantidade de números.

Caso não haja vencedores na quina, o prêmio será dividido entre os que acertaram a quadra, e assim por diante.

Quantos números pode apostar?

Os jogos têm volantes específicos da Quina de São João, e os apostadores podem marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Como funciona o bolão?

O bolão da Quina é direcionado para quem quer aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo. Nesse formato, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. As cotas podem ser pagas com Pix ou cartão de crédito.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.