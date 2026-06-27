Aposta do Ceará ganha R$ 62 mil em sorteio da Lotomania

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Uma aposta de Fortaleza acertou 19 dezenas no concurso 2942 da Lotomania, realizado na última sexta-feira (26), e ganhou R$ 62.270,37. O vencedor realizou uma aposta simples, no valor de R$ 3, em uma casa lotérica da Cidade 2000.

Outros três apostadores tiveram o mesmo resultado no País. O grande vencedor do concurso, que acertou os 20 números, apostou em Vitória (ES) e levou sozinho o prêmio principal, no valor de R$ 5,5 milhões.

O próximo sorteio da Lotomania será realizado na próxima segunda-feira (29), com prêmio estimado em R$ 500 mil.

Resultado da Lotomania 2942

43 - 96 - 29 - 63 - 74 - 51 - 18 - 98 - 81 - 02 - 84 - 76 - 48 - 15 - 20 - 69 - 27 - 35 - 99 - 78

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Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.