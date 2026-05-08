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Aposta de Fortaleza acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 70 mil; veja resultados

Outra aposta do Ceará conseguiu faturar mais de R$ 16 mil.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Maio de 2026 - 07:57 (Atualizado às 08:05)
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Legenda: Prêmio acumulou em R$ 45 milhões.
Foto: Shutterstock/Saulo Ferreira Angelo.
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Uma aposta simples de Fortaleza acertou cinco números da Mega-Sena e conseguiu faturar R$ 70 mil, nessa quinta-feira (7).

Esse foi o maior jogo registrado na Capital cearense no concurso 3.005. O segundo lugar acertou quatro dos seis números sorteados e conquistou R$16.681,20.

Outras apostas simples realizadas no Ceará também acertaram quatro números e levaram cerca de R$ 1,11 mil. Já dois bolões faturaram aproximadamente R$ 3,3 mil. Nesse caso, cada participante pode receber até R$ 222 após a divisão do prêmio.

Como nenhum apostador conseguiu acertar os seis números, o prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 45 milhões. O próximo sorteio acontece neste sábado (9).

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17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50

Os prêmios do Ceará foram distribuídos da seguinte maneira:

5 acertos:

  • 1 aposta simples com prêmio de R$70.003,53.

4 acertos:

  • 1 aposta do tipo simples com prêmio de R$16.681,20;
  • 2 aposta do tipo bolão com prêmio de R$3.336,19 cada;
  • 2 aposta do tipo bolão com prêmio de R$ 1.112,04 cada;
  • 2 apostas do tipo bolão com prêmio de R$ 1.112,05 cada;
  • 49 apostas simples com prêmio de R$ 1.112,08 cada.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20h30 (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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