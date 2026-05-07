Mega-Sena acumulada: veja quanto pode render R$ 36 milhões aplicados na poupança

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O concurso 3.005 da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (7) às 21h, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 36 milhões, pois nenhum apostador acertou os seis números no último sorteio.

Caso algum sortudo consiga o prêmio máximo e decida aplicar todo o valor na poupança, em cerca de um mês, será possível adquirir R$ 242.460 líquidos. Em um ano, o rendimento pode chegar a mais de R$ 3.053.754.

Para calcular quanto um dinheiro rende na poupança, basta somar 0,5% à quantia mais a Taxa Referêncial de maio (0.1687%). Nessa modalidade de investimento, o valor é livre de cobrança de imposto de renda para pessoas físicas.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa e pelo aplicativo da Caixa.

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.