Sensação de Cabo Verde, goleiro Vozinha ganha sósia no Brasil: 'pessoal começou a me chamar'

Torcedor do Santos, Fábio Gil brincou nas redes sociais sobre o tema

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
25 de Junho de 2026 - 12:00 (Atualizado às 12:41)
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Legenda: Fábio Gil postou uma montagem com uma foto do goleiro Vozinha, de Cabo Verde
Foto: reprodução / Instagram
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Uma das sensações da Copa do Mundo de 2026 nas redes sociais é o goleiro Vozinha, de Cabo Verde. Antes do Mundial, o arqueiro de 40 anos tinha 50 mil seguidores no Instagram, mas o número saltou para 16 milhões após a estreia contra a Espanha, na última segunda-feira (15), pela 1ª rodada do Grupo H.  E isso mudou a vida de um torcedor do Santos que se tornou o sósia não oficial do jogador: Fábio Gil.

Natural da Baixada Santista, também viralizou ao relatar semelhanças físicas com o atleta. Mesmo sem se intitular um “dublê” de Vozinha, Gil se tornou reconhecido e confundido na rua com o goleiro.

A situação foi relatada através de um vídeo no Instagram. Com um perfil pessoal em que produz conteúdos sobre o clube paulista, sempre com a criação de músicas autorais, o paulistano viu o desabafo e a brincadeira sobre o profissional de Cabo Verde se tornar um fenômeno na internet.

"Estou aqui para falar de um assunto que está me perseguindo. Fui na padaria, e o pessoal começou a me chamar de Vozinha. Aí eu cumprimentei, mas não entendi. Depois fui ao supermercado, mais uma pessoa falando isso, dizendo que o Vozinha tava famoso. Depois eu fui ver, e o Vozinha é o goleiro do Cabo Verde. O cara 'cata' muito, mas é o seguinte, ele que é meu sósia, não eu que sou o sósia dele. O cara defende muito, mas eu sou o Fábio Gil, ele que é o Vozinha", brincou em post.

Em apenas cinco dias, a publicação já acumula quase 60 mil curtidas e mais de três mil comentários. Deste modo, se tornou o conteúdo de maior alcance de Fábio Gil na conta do Instagram, que tem materiais na plataforma desde o fim de 2024. Logo, Vozinha ganhou sósia no Brasil indiretamente.

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