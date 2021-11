Responsáveis por quase 40% dos gols do Fortaleza, Crispim e Pikachu ainda não têm previsão de volta

Na derrota para o Corinthians, ficou evidente como o Fortaleza sentiu o peso dos desfalques. Três retornam na próxima rodada. Titi, Ederson e Matheus Jussa enfrentarão o São Paulo. Porém, outros dois ainda não têm previsão de retorno: Yago Pikachu e Lucas Crispim, responsáveis por quase 40% dos gols do Fortaleza na temporada.

Os dois ainda estão no Departamento Médico, por conta de lesão no adutor da coxa esquerda (Crispim) e com luxação clavicular no ombro esquerdo (Pikachu).

Números relevantes

Legenda: Pikachu é um dos artilheiros do Fortaleza na Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pikachu tem 11 gols marcados e ainda oito assistências, totalizando 19 participações diretas em gols. Crispim vem logo atrás, com 17, sendo cinco bolas nas redes adversárias e 12 passes para gols - ele é o líder em assitências do Tricolor em 2021.

Ao todo, a dupla participou diretamente de 36 dos 93 gols que o Fortaleza marcou neste ano, o correspondente a 38,7% do total.

Os números já destacam a relevância dos dois jogadores, o que é ainda mais evidente observando o modelo de jogo do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Fundamentais

Legenda: Lucas Crispim é um dos grandes destaques do Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha/ SVM

Crispim e Pikachu são os alas do 3-5-2 que ataca bastante pelos lados. Eles que "abrem" o campo, dando amplitude, e atacam bastante os corredores laterais, sendo válvulas de escape para o time.

Além disso, possuem característica de construção por dentro (mais no caso de Crispim) e infiltração (mais no caso de Pikachu), que dão muita dinâmica e fluidez quando o Fortaleza se prepara para atacar o adversário.

Sem contar que são os dois caras da bola parada - Crispim é o primeiro cobrador e, quando não está em campo, Pikachu cobra faltas e escanteios.

Em resumo, sem a dupla, o Fortaleza perde demais ofensivamente. Nos últimos três jogos, nenhum deles atuou e o Tricolor perdeu as três (Atlético-MG, América-MG e Corinthians).

Cabe a Vojvoda encontrar soluções para minimizar esses impactos, e o mais rápido possível.