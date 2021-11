Vojvoda diz que Fortaleza fez partida equilibrada, explica substituições e minimiza desgaste físico

Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado (6), o técnico Juan Pablo Vojvoda não procurou desculpas para justificar o resultado. Em entrevista coletiva, o treinador argentino até elogiou a equipe e disse que o Tricolor fez um jogo parelho.

"Nós fizemos uma partida equilibrada. Foi um time competitivo. No primeiro tempo, por momentos, o Fortaleza controlou muito bem o jogo através da posse de bola em determinados setores do campo. Eu considero que no 2º tempo o adversário adiantou as linhas e o Fortaleza retrocedeu alguns metros. Não soubemos aproveitar os espaços que essa partida, principalmente no 2º tempo, deixava", disse o treinador, que justificou ainda as substituições.

"Eu considero que Ángelo Henríquez é um atleta intenso. Pode ter tido outros problemas nessa partida, mas eu considero um atleta comprometido e com boa intensidade. Eu confio no Depietri, em Wellington Paulista, Ángelo, Romarinho, não quero esquecer de ninguém. Edinho, Osvaldo. Mas há determinadas partidas que tenho que escolher. Nessa, escolhi trocar os atacantes por Torres e Henríquez. A entrada de Depietri e Edinho também, foram poucos minutos, e o Depietri teve uma boa situação através de um chute ao gol", afirmou.

Vojvoda também minimizou o desgaste físico e o peso dos desfalques na partida contra o Timão. Para ele, o que faltou foi explorar melhor os espaços deixados pelo time paulista.

"O adversário adiantou suas linhas e havia muito espaço nas costas da linha defensiva adversária que nós não pudemos aproveitar. Eu considero mais esse fator antes que os desfalques ou cansaço físico. Não notei que nosso time acuse uma baixa intensidade quanto ao físico", afirmou.

Foco no São Paulo

Vojvoda agora já volta as atenções para o duelo contra o São Paulo, às 21h30min da próxima quarta-feira (10), na Arena Castelão. Será a primeira vez que Rogério Ceni enfrentará o Fortaleza na capital cearense comandando o São Paulo.

"É seguir trabalhando. Pensar em trabalhar e na próxima partida enfrentar o São Paulo da melhor maneira", finalizou.