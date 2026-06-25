Qual foi a nota dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Veja ranking

A Seleção Brasileira encerrou a 1ª fase da Copa do Mundo na liderança do Grupo C. Com duas vitórias (Haiti e Escócia) e um empate (Marrocos), o Brasil demonstrou evolução ao longo das partidas e chegou com mais moral no mata-mata, principalmente com o desempenho de Vini Júnior.

O atacante do Real Madrid registrou quatro gols e uma assistência na atual edição da competição, se tornando o principal protagonista do time canarinho. É o que aponta também a plataforma SofaScore, especializada em estatísticas de futebol. Após pedido do Diário do Nordeste, o portal desenvolveu uma lista com a nota média dos jogadores que atuaram durante os três primeiros jogos do Mundial.

Artilheiro da equipe, Vini soma média de 8,43. O top-5 é completado com: Matheus Cunha (7,93), Alisson (7,63), Gabriel Magalhães (7,53) e Marquinhos (7,50). O curioso é que Cunha não iniciou como titular, sendo preterido por Igor Thiago. A vaga foi obtida na partida da 2ª rodada contra o Haiti.

Legenda: A plataforma SofaScore listou a nota média dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Foto: reprodução / SofaScore

Piores notas

O zagueiro Ibañez e o atacante Igor Thiago ostentam as piores notas do Brasil até o momento, com média de 6,20. A dupla recebeu oportunidade na estreia contra Marrocos, mas foi substituída e não entrou nos demais jogos da Copa do Mundo. O atacante Neymar também tem nota baixa, com apenas 6,30.

A diferença é que o camisa 10 atuou por apenas 14 minutos diante da Escócia, entrando em campo quando a Seleção Brasileira já vencia por 3 a 0. O jogador de 34 anos foi desfalque nos confrontos com Marrocos e Haiti por conta do tratamento de uma contusão muscular na panturrilha direita.