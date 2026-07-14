Matheusinho pode deixar o Ceará; Atlético-GO é destino provável

O atacante Matheusinho está próximo de deixar o Ceará. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô foi acionado pelo Santa Clara, de Portugal, que detém os direitos econômicos do atleta, para uma definição sobre o futuro do jogador de 28 anos: a compra do ativo ou o encerramento do empréstimo.

Com a abertura da janela de transferências, diversos clubes acionaram os portugueses em busca do reforço. E há o entendimento de que Matheusinho pode receber mais minutos em uma nova equipe.

Um dos principais interessados é o Atlético-GO, concorrente na Série B. No possível acordo, o Dragão estabelece uma opção de compra fixada - um mecanismo inexistente no contrato com o Ceará.

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Por conta da situação financeira e do baixo aproveitamento do atacante, a expectativa é de que a gestão alvinegra acerte a liberação. No clube foram 22 jogos, com dois gols e duas assistências.

Para o setor ofensivo, o departamento de futebol também anunciou as contratações do meia Lucas Mugni e dos atacantes Rian, Nico Ferreira e Renzo López. O Ceará segue ativo no mercado e buscando mais alternativas para melhorar o elenco, uma vez que está na zona de rebaixamento.

Na tabela de classificação, aparece na 17ª posição, com 18 pontos. O último compromisso foi o empate sem gols com o Athletic, na segunda (13), no estádio Presidente Vargas (PV), com Matheusinho permanecendo no banco de reservas ao longo de todo a partida, sem ser acionado.