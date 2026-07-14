Daniel Paulista após empate do Ceará em casa: 'Temos que mudar o cenário, mas o caminho é longo'

O técnico Daniel Paulista analisou o empate sem gols do Ceará com o Athetic, no PV, em seu primeiro jogo em casa pelo Vovô, o segundo comandando a equipe na Série B.

O empate manteve o Vovô no Z4 e o treinador afirmou que o trabalho será difícil e o caminho longo.



"O grupo passa por uma fragilidade emocional. Nunca escondemos que seria difícil, mas vamos continuar trabalhando. É um início, o trabalho é longo. Nós assumimos e temos que mudar o cenário, com uma proposta diferente, fazer um jogo diferente. A situação é difícil na zona de rebaixamento, mas vamos trabalhar para tirar o mais rápido possível".

Apoio do torcedor

"O torcedor apoiou, não ouvi críticas, talvez em um lance ou outro, mas no jogo como um todo, o torcedor apoiou. O torcedor está fazendo o papel dele em apoiar o Ceará neste momento difícil".

Atuação da equipe

"O time circulou muito a bola, mas faltou confiança para uma jogada individual, uma tabela. O momento interfere muito nisso. Jogamos contra uma equipe que veio explorar contra-ataque e dificultou nossas ações ofensivas. Mas arriscamos pouco, chutamos pouco. O momento atrapalha muito. Temos esse entendimento, da condição de jogar melhor e hoje pensamos em dar mais criatividade ao meio campo, e não aconteceu. A gente treina, analisa, mas no jogo, na prática, ás vezes não acontece, não consegue desenvolver", explicou



Reforços

"A diretoria trabalhando, atletas chegando, outros ainda irão chegar. O Ceará está repondo atletas que saíram. Repor saídas não é fácil. Mas vamos trabalhar para que a equipe se encaixe, jogue melhor e conquiste as vitórias o mais rápido possível".