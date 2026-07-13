Manchester United desiste de contratar Ederson, da Atalanta; Fortaleza lucraria com transferência

O Manchester United desistiu oficialmente da contratação do volante brasileiro Éderson, da Atalanta e ex-Fortaleza.

Embora o acordo estivesse encaminhado por cerca de €40 a €45 milhões, os ingleses cancelaram a transferência após identificarem um desgaste no joelho do jogador durante os exames médicos.

O Fortaleza estava de olho em uma negociação, por ter direito 0,5% do valor, definido pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa.

Assim, o Tricolor teria direito a 255 mil euros da possível venda, o que corresponderia a R$ 1.129,00 milhão.

Como resultado, o atleta, que estava no grupo da Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo 2026, segue na Atalanta, que já lhe ofereceu uma renovação de contrato até 2031.

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Contratou outro brasileiro

Com a desistência de Ederson, o Manchester United anunciou outro brasileiro: Andrey Santos.

Manchester United anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação do volante Andrey Santos. O brasileiro deixa o Chelsea e acerta por cinco temporadas com opção de renovação automática por mais uma temporada ao término do contrato.

A transação tem valor de 56 milhões de euros (R$ 329 milhões), com cerca de 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) em possíveis bônus.