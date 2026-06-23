Inglaterra empata com Gana e adia classificação na Copa do Mundo

As equipes se enfrentam nesta terça-feira

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 16:59 (Atualizado às 19:17)
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Legenda: Inglaterra x Gana, na Copa do Mundo.
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Inglaterra e Gana entraram em campo nesta terça-feira (23) para jogo da segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo. O duelo, que ficou no empate sem gols, ocorreu no Estádio de Boston. Com o resultado, os liderados de Thomas Tuchel seguem na liderança com quatro pontos, seguidos pelos ganeses, que têm a mesma pontuação mas um gol a menos no saldo. 

As equipes fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Com muita posse de bola, a Inglaterra teve volume de jogo, mas não conseguiu levar perigo ao gol adversário. Rice foi quem teve as melhores chances. Já a seleção ganesa se defendeu bem e buscou contra-ataques. No entanto, também não assustou. 

O segundo tempo seguiu sem gols, mas com as equipes levando mais perigo. A Inglaterra ainda teve grandes chances na reta final da partida, com Kane, que perdeu um gol praticamente feito. Mas ficou na barreira adversária. 

Com o resultado, a Inglaterra adiou a confirmação na próxima fase da competição. Por isso, a terceira rodada da fase de grupos será decisiva. Os ingleses encaram o Panamá no sábado (27) enquanto Gana enfrenta a Croácia, no mesmo dia.

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