Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja onde assistir e horário das partidas de sábado (26)

A agenda de jogos deste sábado (26) na Copa do Mundo conta com mais quatro partidas da segunda rodada do Mundial. Há grande expectativa principalmente para o duelo da Argentina, que pode ser eliminada do torneio já neste sábado. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (26)

COPA DO MUNDO