Fortaleza vence Sport por 2 a 1 com gol no apagar das luzes

O Fortaleza venceu o Sport por 2 a 1 na noite deste domingo (28) na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série B. Com o resultado, o leão cearense ultrapassa seu adversário na tabela de classificação, encostando no G6, zona classificatória para a Série A.
Seu próximo desafio é contra o Ponte Preta, na quinta-feira (02/07) às 9 horas da noite, também na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B.
COMO FOI O JOGO?
No duelo entre leões, a equipe da casa criou as melhores oportunidades do 1° tempo, buscando um jogo mais propositivo, enquanto os visitantes focaram nos contra-ataques.
Aos 27 minutos, lançamento de Rodrigo para Miritello. A bola passa reto pela cabeça do centroavante, enganando o goleiro Thiago Couto e parando no fundo da rede. Gol do Fortaleza!
Pouco tempo depois, um contra-ataque desperdiçado pelo centroavante tricolor rendeu boa oportunidade ao Sport. Biel cruza na grande área e encontra Madson, que avança e cabeceia por cima do gol, levando perigo as traves de João Ricardo.
No retorno do intervalo, o leão pernambucano voltou ao campo com outra postura, mais agressiva e incisiva, que não demorou a ser recompensada.
Em lançamento de Pedro Martins, Madson alcança a bola no fim do campo e cruza para trás. Perotti finaliza de cabeça, mas João Ricardo defendeu com segurança.
Aos 15' do segundo tempo, Perotti cabeceia na entrada da pequena área, mas é parado mais uma vez por João Ricardo. Na sobra, Iury Castilho finaliza de voleio, mas isola a bola na arquibancada. Na sequência, nova chance para o Sport. Um belo lançamento de Pedro Martins para Iury Castilho na entrada da pequena área, que tenta encobrir João Ricardo, mas é parado pelo arqueiro tricolor.
A pressão seguiu sendo rubro-negra. Aos 23 minutos, Iury Castilho passa para Felipinho, que dribla João Ricardo e finaliza na trave. A sobra é de Perotti, que cabeceia sozinho para o fundo da rede, igualando o placar na Arena Castelão. 1 a 1.
Aos 28', resposta tricolor. Miritello sobe sozinho e vence o duelo áereo contra o zagueiro, mas Thiago Couto leva a melhor e espalma a bola para fora.
O jogo parecia seguir para o empate, mas o roteiro da partida prometia outro desfecho.
NO APAGAR DAS LUZES
Aos 49 minutos, Welliton recebe a bola de Miritello na entrada da grande área. Marcado por dois zagueiros, encontra espaço e finaliza com a perna direita, superando o goleiro colocando a bola no canto do gol. Gol tricolor. O atacante se ajoelha e é abraçado por seus companheiros, que comemoram em extâse ao seu redor.
Fim de jogo na Arena Castelão, Fortaleza 2 x 1 Sport.