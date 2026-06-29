Economista alemão erra previsão de eliminação do Brasil para o Japão

Joachim Klement adivinhou os campeões das últimas três Copas do Mundo

Escrito por Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 17:15 (Atualizado às 17:48)
capa da noticia
Legenda: Joachim Klement previu, há alguns meses, que o Brasil cairia na fase de 16 anos
Foto: Divulgação
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A previsão do economista alemão Joachim Klement, famoso por seu alto aproveitamento em acertos dos campeões da Copa do Mundo, falhou nesta segunda-feira (29). Ele havia previsto a eliminação do Brasil para o Japão, o que não aconteceu.

Após o sorteio da fase de grupos, Klement antecipou que Brasil e Japão se enfrentariam nas 16 avos. “O Japão vencerá o Brasil, no que provavelmente será uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo”, disse o economista há alguns meses.

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira saiu atrás no 1º tempo, mas conseguiu a virada com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

Quem é o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026?

Agora o Brasil aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, nesta terça-feira. O duelo será no próximo domingo, às 17h (de Brasília).

Assuntos Relacionados
Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/seleção brasileira

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado