Economista alemão erra previsão de eliminação do Brasil para o Japão

A previsão do economista alemão Joachim Klement, famoso por seu alto aproveitamento em acertos dos campeões da Copa do Mundo, falhou nesta segunda-feira (29). Ele havia previsto a eliminação do Brasil para o Japão, o que não aconteceu.
Após o sorteio da fase de grupos, Klement antecipou que Brasil e Japão se enfrentariam nas 16 avos. “O Japão vencerá o Brasil, no que provavelmente será uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo”, disse o economista há alguns meses.
O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira saiu atrás no 1º tempo, mas conseguiu a virada com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.
Quem é o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026?
Agora o Brasil aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, nesta terça-feira. O duelo será no próximo domingo, às 17h (de Brasília).