Diretor do PSG briga com Neymar e Marquinhos em vestiário, diz jornal

Uma discussão entre o diretor esportivo do Paris Saint-Germain (PSG), Luís Campos, com uma parte do elenco esquentou os bastidores do time durante o intervalo do duelo com o Monaco, neste sábado (11), pelo Campeonato Francês. Segundo o jornal L’Équipe, o dirigente teria cobrado mais empenho e agressividade do grupo em campo, o que desagradou os brasileiros Neymar e Marquinhos.

Os jogadores, que são líderes do plantel, teriam se irritado com a cobrança em público do cartola antes do retorno para o 2º tempo. Ainda segundo a publicação, os atletas da Seleção Brasileira discutiram em voz alta com Luís Campos após insinuação de 'corpo mole' do time.

Resultados ruins

No meio da semana, contra o Olympique de Marselha, o PSG sofreu derrota por 2 a 1 e foi eliminado nas oitavas da Copa da França. Já pelo Campeonato Francês, perdeu para o Monaco por 3 a 1, pela 11ª rodada. Na classificação, é o líder isolado, com 54 pontos

O próximo compromisso é nesta terça-feira (14), contra o Bayern de Munique, pelas oitavas da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h, no Parque dos Príncipes, na França. O confronto de volta será no 8 de março, quarta-feira, às 17h, na Allianz Arena, na Alemanha.