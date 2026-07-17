Com gol de Vitinho, Fortaleza vence Novorizontino e assume 5ª posição da Série B

Em jogo muito movimentado e com tensão até o último minuto, o Fortaleza venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta sexta-feira (17), na Arena Castelão, e se recuperou na tabela da Série B, assumindo a 5ª posição. Após a derrota para o Atlético-GO, o Leão conquistou o resultado com gol do atacante Vitinho logo no minuto inicial da partida.
Com o placar da 18ª rodada, o time comandado por Thiago Carpini subiu para 31 pontos, dois a menos que o líder Criciúma. Já o Novorizontino caiu para 6º, com 30.
A rodada é concluída sábado (17) e pode mexer na classificação. O próximo desafio tricolor é diante do Vila Nova, 3º colocado, na terça (21), fora de casa, às 21h35.
O jogo
O Fortaleza teve um início avassalador. Em um esquema com quatro atacantes, na formação 4-3-3, adiantou as linhas, forçou um erro da defesa e abriu o placar com Vitinho logo no 1º minuto: 1x0. O atacante interceptou um passe recuado na entrada da área e bateu cruzado, sem chance para Jordi.
Depois disso, o Novorizontino tentou a igualdade. Com o controle da posse, buscou uma reação imediata, mas esbarrou em João Ricardo. Aos 23, o goleiro fez intervenção em chute de Reidiney. Aos 32, Robson aproveitou cruzamento e cabeceou tirando tinta da trave. Aos 34, Rômulo recebeu na área e chutou à queima-roupa para defesaça de João, que ainda pegou o rebote do camisa 10, que estava livre.
O cenário de domínio era tão evidente que o paredão tricolor recebeu amarelo por retardar o reinício do jogo no tiro de meta. Assim, no sufoco, o Leão teve uma vitória parcial.
Na volta do intervalo, o técnico Thiago Carpini mandou Welliton a campo e melhorou a produção. Logo aos 3, Pedro Henrique infiltrou nas costas da marcação e bateu por cobertura para fora, quase fazendo um golaço. Aos 14, em bela escapada em velocidade na direita, Welliton finalizou forte para bela defesa de Jordi.
O Novorizontino respondeu com substituições, acionando diversas opções ofensivas como Carlão, Vinícius Paiva e Tavinho. O grande perigo ocorreu aos 26, quando Titi Ortiz cobrou falta na medida para Patrick, que cabeceou forte e parou em milagre de João Ricardo, que desviou e mandou a bola no travessão.
Com o avanço do tempo, pelo desespero adversário, muito avançado, a estratégia leonina rendeu oportunidades. A maior foi aos 31, com Pedro Henrique recebendo de Welliton e parando em Jordi, que deixou o rebote nos pés de Miritello, mas o atacante isolou de forma incrível. Aos 35 e 39, duas novas oportunidades com transição de Paulo Baya, que entrou na vaga de PH. Primeiro, chutou e deu trabalho para o goleiro. Na segunda, serviu Mailton, que finalizou para fora.
O desperdício tornou o duelo mais aberto. E o último lance foi dramático para os presentes na Arena Castelão. João Ricardo saiu mal e errou um corte, deixando a bola viva e com Vinícius Paiva, que chutou forte. Lucas Sasha se jogou na frente e bloqueou o arremate aos 51. O juiz Sávio Pereira Sampaio (DF) paralisou o lance para ouvir o árbitro de vídeo (VAR), que checou toda a jogada, não foi acionado ao monitor e encerrou a partida com mais um triunfo leonino.
Escalações
- Fortaleza | João Ricardo; Rodriguinho (Mailton), Lucas Gazal, Neris (Luan Freitas) e Fuentes; Rodrigo (Pierre), Lucas Sasha e Vitinho; Pedro Henrique (Paulo Baya), Luiz Fernando (Welliton) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.
- Novorizontino | Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Luís Oyama (Tavinho), Matheus Bianqui e Rômulo (Vinícius Paiva); Reidiney (Titi Ortiz), Hélio Borges (Juninho) e Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.
Fortaleza 1x0 Novorizontino | Ficha técnica
- Competição: Série B do Brasileiro | 18ª rodada
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
- Data: 17 de julho, sexta-feira
- Horário: 21h
- Gol: Vitinho no 01' 1T (1x0)
- Cartões amarelos: João Ricardo, Rodriguinho, Lucas Gazal e Neris (Fortaleza); Robson (Novorizontino)
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)