Fortaleza perde para o Atlético-GO e desperdiça chance de se aproximar do G2 da Série B

O Fortaleza desperdiçou uma grande oportunidade de se aproximar do G2 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (12), o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela 17ª rodada da competição.

Em caso de vitória, o Fortaleza chegaria a 31 pontos e subiria para a 3ª colocação, ficando com a mesma pontuação do Vila Nova, atual vice-líder, e a apenas 2 pontos do líder Criciúma. Ao invés disso, permaneceu com 28 pontos e termina a rodada caindo duas posições, descendo para a 6ª colocação.

A lamentação é ainda maior porque o Tricolor atuou a maior parte do jogo em vantagem numérica, já que Gustavo Coutinho foi expulso aos 32 minutos do 1º tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0. O Fortaleza não apenas foi incapaz de balançar as redes adversárias como tomou um gol, marcado por Klebert, aos 42 minutos da etapa inicial.

1º TEMPO

O jogo começou com maior ímpeto do Atlético-GO, mas não demorou para o Fortaleza equilibrar as ações e passar a dominar mais a posse de bola. O Tricolor teve boas investidas pelos lados do campo, mas não conseguiu ajustar o último passe para criar chances reais de gol.

Até que aos 32 minutos, Gustavo Coutinho acertou o cotovelo em Lucas Gazal. O VAR chamou, e após revisão no vídeo, o árbitro Lucas Canetto Bellote trocou o cartão amarelo por vermelho e expulsou o capitão do Atlético-GO.

O estreante treinador Roger Silva, então, fez mudanças para deixar o Dragão mais defensivo, tirando os atacantes Geovany Soares e Bruno José, colocando o zagueiro Tito e o volante Cristiano.

Porém, justamente quando estava com um jogador a mais, o Fortaleza sofreu o primeiro gol. Aos 42 minutos, em falta pelo lado esquerdo do ataque, Klebert cruzou na área, a bola passou por todo mundo sem desviar em ninguém e morreu no fundo das redes de João Ricardo. Embalado pelo gol, o Dragão quase amplia no minuto seguinte, com Marrony, que chegou a driblar o goleiro leonino, mas Lucas Gazal tirou em cima da linha.

2º TEMPO

Logo no intervalo, Carpini promoveu três alterações: sacou Mucuri, Pierre e Vitinho, colocando Maílton, Welliton e Pedro Henrique, deixando o time no 4-2-4. Porém, isso não foi suficiente para o Fortaleza conseguir ser criativo.

Aos 8 minutos, Pedro Henrique caiu na área em divida com Tito e pediu pênalti. O árbitro Lucas Canetto Bellote não marcou, para reclamação dos tricolores.

Mesmo com enorme superioridade na posse de bola (63%) e mais finalizações (15 x 6), o Tricolor só conseguiu levar perigo com cruzamentos aéreos, mostrando dificuldades para furar a defesa do Dragão.

A chance de maior perigo foi criada apenas aos 48 minutos da etapa final, em cabeçada de Welliton que Paulo Vítor fez grande defesa, garantindo a vitória dos donos da casa.