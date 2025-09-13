Ceará viaja sem Lucas Mugni para jogo contra o Vasco; veja relacionados
O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores para a partida da Série A
A delegação do Ceará embarcou com 23 jogadores na tarde deste sábado (13), no Aeroporto de Fortaleza, para o duelo contra o Vasco, no domingo (14), às 20h30, em São Januário, pela Série A. A principal ausência foi o meia Lucas Mugni, que ficou fora e é uma baixa para o técnico Léo Condé.
A expectativa é de que o boletim médico seja divulgado uma hora antes do confronto. Em contrapartida, o lateral-direito português Rafael Ramos se recuperou de lesão de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e voltou para a relação.
Veja também
Assim, o Vovô se prepara para voltar a atuar após 15 dias, devido à pausa no calendário para a Data Fifa. O último compromisso foi em 30 de agosto, quando foi superado pelo Juventude por 1 a 0, na Arena Castelão.
A partida no Rio de Janeiro se torna um confronto direto pela permanência. O Ceará está na 11ª colocação geral, com 26 pontos, enquanto o Vasco é o 15º da tabela, com 22.
A partida tem transmissão ao vivo na Rádio Verdinha FM 92,5 e no canal Premiere, com tempo real do Diário do Nordeste. No 1º turno, o Vovô venceu os cariocas por 2 a 1.
Relacionados do Ceará para jogo contra o Vasco
- Goleiros: Bruno Ferreira e Richard.
- Zagueiros: Marllon, Willian Machado, Éder e Marcos Victor.
- Laterais-direitos: Fabiano e Rafael Ramos.
- Laterais-esquerdos: Matheus Bahia e Nicolas.
- Volantes: Fernando Sobral, Lourenço, Richardson, Dieguinho e Lucas Lima.
- Meia: Vina.
- Atacantes: Pedro Raul, Galeano, Pedro Henrique, Fernandinho, Aylon, Paulo Baya e Rodriguinho.