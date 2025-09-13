Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará viaja sem Lucas Mugni para jogo contra o Vasco; veja relacionados

O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores para a partida da Série A

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:07)
Jogada
Legenda: O atacante Aylon está entre os relacionados do Ceará para o jogo contra o Vasco
Foto: Wellerson Gomes / Ceará

A delegação do Ceará embarcou com 23 jogadores na tarde deste sábado (13), no Aeroporto de Fortaleza, para o duelo contra o Vasco, no domingo (14), às 20h30, em São Januário, pela Série A. A principal ausência foi o meia Lucas Mugni, que ficou fora e é uma baixa para o técnico Léo Condé.

A expectativa é de que o boletim médico seja divulgado uma hora antes do confronto. Em contrapartida, o lateral-direito português Rafael Ramos se recuperou de lesão de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e voltou para a relação.

Veja também

teaser image
Jogada

Símbolo do Ceará aguerrido e resiliente, Dieguinho crava: 'Melhor momento da carreira'

teaser image
Jogada

Ceará tenta nova vitória fora diante do Vasco, que não vence em São Januário há 4 meses

Assim, o Vovô se prepara para voltar a atuar após 15 dias, devido à pausa no calendário para a Data Fifa. O último compromisso foi em 30 de agosto, quando foi superado pelo Juventude por 1 a 0, na Arena Castelão.

A partida no Rio de Janeiro se torna um confronto direto pela permanência. O Ceará está na 11ª colocação geral, com 26 pontos, enquanto o Vasco é o 15º da tabela, com 22.

A partida tem transmissão ao vivo na Rádio Verdinha FM 92,5 e no canal Premiere, com tempo real do Diário do Nordeste. No 1º turno, o Vovô venceu os cariocas por 2 a 1.

Relacionados do Ceará para jogo contra o Vasco

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Richard.
  • Zagueiros: Marllon, Willian Machado, Éder e Marcos Victor.
  • Laterais-direitos: Fabiano e Rafael Ramos.
  • Laterais-esquerdos: Matheus Bahia e Nicolas.
  • Volantes: Fernando Sobral, Lourenço, Richardson, Dieguinho e Lucas Lima.
  • Meia: Vina.
  • Atacantes: Pedro Raul, Galeano, Pedro Henrique, Fernandinho, Aylon, Paulo Baya e Rodriguinho.
Assuntos Relacionados
Aylon em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará viaja sem Lucas Mugni para jogo contra o Vasco; veja relacionados

O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores para a partida da Série A

Alexandre Mota Há 8 minutos

Jogada

Fortaleza x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão

Vladimir Marques 13 de Setembro de 2025
Foto de Fluminense x Corinthians

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 13 de julho de 2025

Ian Laurindo* 13 de Setembro de 2025

Jogada

Símbolo do Ceará aguerrido e resiliente, Dieguinho crava: 'Melhor momento da carreira'

Volante lembra início difícil de carreira e percalços até chegar ao Ceará na elite do futebol brasileiro

Vladimir Marques 13 de Setembro de 2025
Fortaleza detalha situação de Moisés

Jogada

Fortaleza divulga novo boletim médico e detalha situação de Moisés; confira

Atacante completa cinco meses sem jogar neste sábado (13), quando o Tricolor enfrenta o Vitória-BA

Ian Laurindo* 12 de Setembro de 2025
Briga torcedores Ceará Fortaleza Futsal

Jogada

Briga de torcidas no Clássico-Rei de Futsal ocorreu mesmo após alinhamento entre organizadas e FCFS

Presidente da Federação Cearense de Futsal afirmou que foram feitas várias reuniões e os líderes das torcidas assumiram compromissos de segurança, que não evitou a confusão

Ian Laurindo* 12 de Setembro de 2025