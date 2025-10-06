Ceará e Fortaleza dão folga aos jogadores após vitórias na Série A; veja detalhes

Os jogadores de Ceará e Fortaleza ganharam dois dias de folga após as vitórias conquistadas no último domingo (5) na 27ª rodada da Série A. O Leão venceu o Juventude de virada, fora de casa, enquanto o Ceará venceu o Santos na Arena Castelão.

A reapresentação dos elencos dos dois times cearenses acontecerá apenas na quarta-feira (8), no período da tarde. Até lá, os jogadores de Ceará e Fortaleza terão a segunda e a terça-feira de folga, sem atividades nos clubes.

Legenda: Brítez, jogador do Fortaleza, e Aylon, do Ceará, durante Clássico-Rei em 2025. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O tempo maior de descanso está relacionado ao fato de que o Campeonato Brasileiro será paralisado nesta semana por conta da Data Fifa, com jogos da Seleção Brasileira em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Ceará e Fortaleza volta a campo apenas no dia 15 de outubro, quarta-feira, em partidas válidas pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Ceará visita o Sport em Recife (PE), enquanto o Fortaleza recebe o Vasco na Arena Castelão.