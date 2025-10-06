Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará e Fortaleza dão folga aos jogadores após vitórias na Série A; veja detalhes

Campeonato Brasileiro será paralisado por conta da Data Fifa de outubro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fernando Sobral (Ceará) e Brítez (Fortaleza) durante Ceará x Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Os jogadores de Ceará e Fortaleza ganharam dois dias de folga após as vitórias conquistadas no último domingo (5) na 27ª rodada da Série A. O Leão venceu o Juventude de virada, fora de casa, enquanto o Ceará venceu o Santos na Arena Castelão.

A reapresentação dos elencos dos dois times cearenses acontecerá apenas na quarta-feira (8), no período da tarde. Até lá, os jogadores de Ceará e Fortaleza terão a segunda e a terça-feira de folga, sem atividades nos clubes.

Foto de Brítez, jogador do Fortaleza, durante Clássico-Rei em 2025
Legenda: Brítez, jogador do Fortaleza, e Aylon, do Ceará, durante Clássico-Rei em 2025.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O tempo maior de descanso está relacionado ao fato de que o Campeonato Brasileiro será paralisado nesta semana por conta da Data Fifa, com jogos da Seleção Brasileira em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Ceará e Fortaleza volta a campo apenas no dia 15 de outubro, quarta-feira, em partidas válidas pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Ceará visita o Sport em Recife (PE), enquanto o Fortaleza recebe o Vasco na Arena Castelão.

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Everton Ribeiro revela câncer na tireoide, realiza cirurgia e agradece apoio

Jogador do Bahia fez uma publicação nas redes sociais

Redação Há 44 minutos
Foto de Fernando Sobral (Ceará) e Brítez (Fortaleza) durante Ceará x Fortaleza

Jogada

Ceará e Fortaleza dão folga aos jogadores após vitórias na Série A; veja detalhes

Campeonato Brasileiro será paralisado por conta da Data Fifa de outubro

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Lucas Mugni durante Ceará x Santos na Série A do Brasileirão

Jogada

Chances de Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento do Ceará após a 27ª rodada da Série A

Probabilidade foi atualizada depois do Vovô vencer o Santos na Arena Castelão

Daniel Farias 06 de Outubro de 2025
Foto de Moisés durante partida do Fortaleza

Jogada

Palermo atualiza situação de Moisés no Fortaleza: ‘já podemos utilizá-lo’

Lesionado desde abril, atacante pode retornar contra o Vasco, próxima partida

Daniel Farias 06 de Outubro de 2025
Palermo elogia reação do Fortaleza contra o Juventude

Jogada

Palermo elogia reação do Fortaleza contra o Juventude: ‘essa é a equipe que quero’

Tricolor do Pici venceu o Juventude de virada na Série A, jogando fora de casa

Daniel Farias 06 de Outubro de 2025
Foto de Trevor Lawrence, jogador do Jacksonville Jaguars

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 06 de Outubro de 2025