Carpini reclama de juiz, mas acredita em título do Fortaleza: ‘revertemos esse placar na Ilha'

O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, reclamou bastante da arbitragem após a derrota por 2 a 1 para o Vitória, nesta terça-feira (2), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Na avaliação do comandante, a expulsão do volante Ronald foi exagerada e atrapalhou o time cearense, que vencia a partida antes da aplicação do cartão pelo juiz Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

"A fatalidade (do jogo) foi a expulsão que, na minha opinião, acho que o amarelo ali era bem mais justo. Não era uma chance real de gol, a bola não estava em direção ao gol, ela sairia em diagonal e do lado do Ronald tinha o Brítez. Eu acho que foi exagerada a expulsão. Enfim, não vou entrar muito no mérito da arbitragem, mas acho que um jogo de final de campeonato tão grande como é a Copa do Nordeste, de um jogo tão grande como é Fortaleza x Vitória, acho que poderia ter uma arbitragem um pouco mais capacitada para esse jogo. A arbitragem foi muito ruim, desastrosa. No 1º tempo, o jogo não andou, não teve futebol, não teve 20 minutos de bola rolando no 1º tempo". Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

O confronto de volta está marcado para o próximo sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador/BA. O Leão do Pici precisa vencer por um gol de diferença para conduzir a decisão para os pênaltis, ou dois para ser campeão - já a equipe baiana fica com a taça até em caso de empate.

O cenário é o mesmo da semifinal, quando superou o Sport nesse mesmo contexto. E esse cenário manteve Carpini com esperanças para a conquista do título.

"Se continua 11 contra 11, eu acredito muito que nós teríamos a oportunidade de sair daqui vitoriosos porque a equipe vinha fazendo um bom jogo, então estou orgulhoso. Perdemos o 1º tempo da final e agora nós temos o 2º tempo da final, está tudo em aberto. A gente sabe da dificuldade que vai ser jogar no Barradão, e a capacidade do adversário que a gente enfrentou, mas está tudo em aberto, 2 a 1 é um resultado que não garante nada a ninguém. Nós já revertemos isso contra o Sport, na Ilha do Retiro. A gente sabe que hoje é um outro contexto, é uma equipe de Série A, mas pelo jogo que foi feito, pela entrega, à disposição dos atletas, acho que me deixa muito esperançoso, da gente fazer um bom jogo e fazer o nosso melhor para buscar o nosso título". Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

Por conta do cartão vermelho e do pênalti a favor do Vitória, a diretoria do Fortaleza emitiu uma nota oficial questionando a atuação da arbitragem. No comunicado, o clube também revelou que fez uma reclamação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para cobrar esclarecimentos sobre as decisões da partida.