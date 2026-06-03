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Fortaleza emite nota contra arbitragem de jogo com Vitória e promete reclamação na CBF

O Leão do Pici foi superado por 2 a 1 na ida da final da Copa do Nordeste

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:25)
Jogada
Legenda: O Fortaleza perdeu para o Vitória-BA e ficou na bronca com arbitragem na Arena Castelão
Foto: Ismael Soares/SVM

A diretoria do Fortaleza emitiu uma nota repudiando a atuação do juiz Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) durante a derrota para o Vitória por 2 a 1, nesta terça-feira (2), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Leão do Pici teve o volante Ronald recebendo um cartão vermelho direto no 2º tempo, quando vencia por 1 a 0, e ainda um pênalti marcado contra.

Na avaliação da instituição, a arbitragem "demonstrou falta de critério, insegurança nas decisões e equívocos que influenciaram diretamente o andamento da partida". Todas as situações listadas geraram “questionamentos legítimos por parte do Tricolor do Pici”, gerando a revolta dos atletas.

Assim, o clube fez uma reclamação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para cobrar providências e esclarecimentos da partida. O objetivo é que situações assim não se repitam.

O confronto de volta está marcado para o próximo sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador/BA. O Leão do Pici precisa vencer por um gol de diferença para conduzir a decisão para os pênaltis, ou dois para ser campeão regional - já a equipe baiana fica com essa taça até em caso de empate.

Resposta da CBF

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (3), o áudio do árbitro de vídeo (VAR) no lance de pênalti do zagueiro Brítez em Fortaleza x Vitória na final da Copa do Nordeste. O lance em questão gerou uma penalidade, que foi convertida pelo atacante rubro-negro Renato Kayzer.

Nota oficial do Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar seu repúdio com a atuação da equipe de arbitragem na partida contra o Vitória, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, na noite desta terça-feira (2).

O Clube compreende que em uma competição de grande relevância e visibilidade, causa preocupação a designação de uma equipe de arbitragem que demonstrou falta de critério, insegurança nas decisões e equívocos que influenciaram diretamente o andamento da partida.

Ao longo do jogo, foram observados lances e decisões que comprometem a condução justa da disputa e geram questionamentos legítimos por parte do Tricolor do Pici, de seus torcedores e de todos que prezam pela integridade da competição.

Diante desse cenário, o Fortaleza formalizará uma reclamação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando esclarecimentos sobre os critérios adotados e cobrando providências para que situações semelhantes não voltem a ocorrer.

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