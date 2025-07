Carmais prorroga Sabadão de Férias com bônus e condições especiais em seminovos

Após o sucesso da primeira edição, a Carmais Seminovos este sábado, (19), das 8h às 16h, mais um Sabadão de Férias, em suas lojas físicas. A ação reúne cerca de 700 veículos seminovos com garantia e laudo cautelar, além de condições comerciais diferenciadas para quem fechar negócio no dia do evento.

Entre os benefícios oferecidos estão transferência gratuita, tanque cheio e um bônus de R$ 1 mil, que poderá ser utilizado conforme regras disponíveis nas concessionárias e no site da empresa. Segundo o diretor comercial, todas as ofertas são válidas para qualquer modelo disponível no estoque.

“As condições que estamos oferecendo neste sábado são excelentes, porque não limitam a um modelo específico”, afirma Antônio Nina, diretor de Seminovos do Grupo Carmais. “Os clientes garantem as três vantagens juntas, o que torna a oportunidade ainda mais atrativa”, completa o gestor.

A ação busca ampliar as possibilidades de negociação para quem deseja adquirir um veículo com qualidade e procedência.

Serviço

Sabadão de Férias - Carmais

Dia 19 de julho, das 8h às 16h

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846.

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: +55 (85) 98126-3833

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br